“Esperamos que sejam dias em que possamos ser invadidos por muitos de fora”, afirmou a presidente da câmara, Laura Rodrigues, em conferência de imprensa, sendo esperados este ano entre 45 mil a 50 mil visitantes.

A autarca sublinhou que “o festival tem estado num crescendo” e, sendo a primeira edição após a pandemia de COVID-19 (tem edição bienal), há este ano uma maior aposta na quantidade, diversidade e na inovação de espetáculos de animação.

O festival, a decorrer nos três dias entre as 17h00 e as 4h00, conta com 35 horas de programação, com mais de meia centena de espetáculos em centena e meia de sessões, desde teatro, dança, concertos, 'workshops' e oficinas pedagógicas.

“Há um conjunto de espetáculos e de performances que foram feitos para este festival e que são únicos”, frisou por sua vez o diretor artístico, João Garcia Miguel, adiantando que este ano houve mais criadores culturais a concorrer ao festival.

Desde maio, cerca de 30 artistas encontram-se em residência artística na cidade a trabalhar em cerca de 20 projetos culturais para serem apresentados no festival.

No programa, destaca-se o mercado oitocentista, um evento que recria a época no século XIX com a participação de 150 figurantes e 64 associações.

No mercado vão ser recriados os ofícios, um hospital de campanha, práticas relacionadas com os processos de obtenção do linho e da lã, tabernas, duelos ou jogos tradicionais da época, e vai existir animação em permanência com grupos de música e de dança tradicionais.

João Garcia Miguel disse que houve este ano uma maior aposta no mercado, com animação e espaços gastronómicos (19) reforçados.

Juntam-se cinco restaurantes parceiros com menus da época.

Nos dias 1 e 2 vão ser promovidos passeios pedestres pelo património, havendo degustação de vinhos nos locais a visitar.

Com um orçamento de 375 mil euros, o festival procura valorizar o património, transportando a cidade até ao tempo das invasões francesas, no século XIX, dinamizar a economia através da atração de turistas, estimular a criação e a cooperação artísticas e valorizar o espaço público.

O evento decorre em vários recintos públicos ao ar livre da cidade.