Mais de 300 crianças de sete escolas e duas instituições de solidariedade social da Madeira construíram hoje o tradicional "muro da esperança", uma das iniciativas do programa da Festa da Flor na qual o Governo Regional investiu 911 mil euros.

As crianças percorreram em cortejo várias ruas do Funchal, até ao Largo do Município onde depositaram flores na estrutura ali montada, cumprindo uma tradição que teve inicio há 46 anos, numa ação simbólica de apelo à paz.

Estas crianças foram acompanhadas nesta iniciativa por cerca de 200 familiares, professores e funcionários.

Um dos pontos altos foi uma largada de centenas de pombos decorrendo também no local muita animação.

A Festa da Flor, que este ano está subordinada ao tema "Sonho de Flores", é um dos principais cartazes turísticos da Madeira, contribuindo para uma ocupação na ordem dos 95%, e prolonga-se durante todo o mês de maio.

Domingo acontece outro ponto alto do programa, o cortejo alegórico que vai percorrer a marginal do Funchal, no âmbito do qual vão desfilar 1.700 figurantes, distribuídos por 13 grupos e o carro do decorador madeirense João Egídio.

Os 14 tapetes florais espalhados numa das avenidas, o pavilhão do Bordado Madeira, a 70.ª exposição da flor, o mercadinho das flores composto por 25 barracas onde podem ser apreciados diversos produtos regionais, a edificação do "muro da solidariedade", no qual participam 670 utentes de 38 instituições, e muita animação musical com quase uma centena de concertos e atuações são algumas das iniciativas do programa oficial.

Também em Santa Cruz, cerca de 600 crianças das escolas do concelho construíram na sexta-feira um "muro da paz" no âmbito do programa da Câmara Municipal denominado "Santa Cruz em Flor", que se prolonga até 01 de junho, com muita animação previstas nos fins de semana.