Os espetáculos regressam aos auditórios do TMG no dia 18, após uma paragem devido à pandemia causada pela COVID-19.

"Com a agenda suspensa desde março devido à crise pandémica, o TMG avança agora com a nova programação para os meses de setembro e outubro, com um menor número de atividades devido às contingências da COVID-19 e cumprindo todo um protocolo de higiene e de segurança para público, artistas e trabalhadores, com base nas regras da Direção-Geral da Saúde", refere o município da Guarda em comunicado enviado à agência Lusa.

A nota adianta que a programação começa no dia 18, uma sexta-feira, às 21:30, com um espetáculo da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira.

São destaques da programação o Festival One Man Band (que decorrerá no Café Concerto do TMG nos dias 9 e 10 de outubro, com os concertos de Rita Braga, Little Orange, One Man Riff, O Manipulador, Meta e Acid Acid) e o arranque do 14.º Síntese - Ciclo de Música Contemporânea da Guarda, com um concerto dos Sax Ensemble (31 de outubro) e um Ensaio Aberto (26) pelo Síntese - GMC, grupo organizador do festival que deverá prolongar-se até dezembro.

A agenda do TMG para setembro e outubro também inclui cinco estreias de espetáculos de teatro e dança: "Alma" de Tiago Correia, pela Companhia A Turma (18 de setembro), "Amadis no Paraíso", pelo Aquilo Teatro (3 de outubro), "Querer-se morrer confortavelmente na dor" da Terceira Pessoa (8), "Assim nasce uma P.E.Ç.A", uma encomenda do 15.º aniversário do TMG ao Kayzer Ballet (17) e o espetáculo "Livro: Poema-Livre" de Sara Vaz e Marco Balesteros (24).

Segundo o município da Guarda, este mês também arranca o projeto de apoio aos artistas e criadores locais denominado "Incentivart - Incubadora de Projetos Artísticos".

"Trata-se de um projeto que está também associado ao Museu da Guarda e à Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço e que no TMG contará com residências artísticas de dança, teatro, música, multimédia, fotografia e artes visuais dos criadores João Louro, Sara Vaz, Daniel Gamelas, Ana Couto e Miguel Silva, Aquilo teatro, Teatro do CalaFrio, Mara Ricárdio Pacheco e Miguel Coelho", lê-se.

Na agenda do TMG para setembro e outubro foram ainda repostas quatro atividades que ficaram suspensas devido à quarentena: a exposição de fotografia "A Alma do TMG em Redscale" de Miguel Silva; o filme "Parasitas" de Bong Joon-Ho, numa colaboração com o Cineclube da Guarda; o espetáculo de Sara Vaz "Livro: Poema Livre"; e o documentário "Do lado de dentro" (15 anos TMG) de Hugo Moreira.

"Quanto aos espetáculos que ficaram suspensos durante o período de Estado de Emergência devido à COVID-19 e que já estavam esgotados, nomeadamente Salvador Sobral, Resistência, First Breath After Coma e as duas apresentações do bailado Quebra-Nozes, serão reagendados em data a anunciar", remata a nota.