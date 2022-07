O Festival Santa Casa Alfama, que se realiza nos dias 23 e 24 de setembro, em Lisboa, fechou hoje o cartaz com a divulgação dos fadistas que atuam na sede Grupo Sportivo Adicense e na da Sociedade Boa União.

No dia 23 de setembro, no Grupo Sportivo Adicense, atuam Conceição Ribeiro e João Casanova, com mais de 40 anos de carreira, criador de "Quero que Sintas que te Quero". No dia seguinte, neste palco, na rua de S. Pedro, atuam António Varela e Nuno Aguiar, criador de “Bairro Alto”, que celebrou, no ano passado, 70 anos de carreira.

Na Sociedade Boa União, no dia 23, cantam Julieta Afonso, Lourenço Afonso, Manuel Pinto e Tópê, da Escola de Fado Sociedade Musical de Cascais, e, no dia seguinte, cantam Carla Arruda, Carlos Sobral e Joana Carvalhas, do Clube Lisboa Amigos do Fado de Marvila (Lisboa).

O Festival acontece nos dias 23 e 24 de setembro, em vários palcos instalados no bairro de Alfama, incluindo duas igrejas e o Museu do Fado. Nesta edição é homenageado o intérprete e autor madeirense Max (1918-1980), criador, entre outroas, de "Rosinha dos Limões", "Quando a Dor bateu à Porta" e "Saudade da Madrugada". Entre os nomes previstos, nesta edição, constam Maria da Fé, Lenita Gentil, António Zambujo, Miguel Ramos, com Pedro Jóia, Ana Sofia Varela, José Manuel Neto, com Rão Kyao, Rogério Charraz, Agir, Marco Oliveira, Dulce Pontes, Ricardo Ribeiro e Maria Ana Bobone.