Em comunicado, a promotora Everything is New divulga a lista de espetáculos que ficam adiados: O concerto de David Carreira, no Campo Pequeno, em Lisboa, passa para 26 de março. No mesmo dia os Xutos & Pontapés atuam no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em 27 de março, os The Gift atuam no Campo Pequeno e Mishlawi no Pavilhão Rosa Mota. Mishlawi sobe ao palco do Campo Pequeno no dia seguinte, 28 de março, quando David Carreira atua no Pavilhão Rosa Mota.

Camané e Mário Laginha atuam em 9 de abril no Campo Pequeno e em 10 de abril no Pavilhão Rosa Mota, Rui Veloso sobre ao palco do mesmo pavilhão no dia 9 de abril, e Aurea atua no Campo Pequeno no dia seguinte, 10 de abril.

A organização esclarece que “os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data (não será necessário proceder à troca dos bilhetes)”.