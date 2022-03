“A Póvoa de Varzim recebe a 6.ª edição do Soam As Guitarras durante dois fins de semana, entre os dias 14 e 21 de maio”, refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, recordando que a iniciativa “abre já na próxima semana, com os concertos em Setúbal, entre 6 e 9 de abril”.

O cartaz na Póvoa de Varzim arranca com Luísa Sobral, que atua a 14 de maio, no Teatro Garret, sala que nesta edição irá acolher todos os concertos do festival naquela cidade.

No dia seguinte, 15 de maio, atua Salvador Sobral, acompanhado pelos guitarristas André Santos e Manuel Rocha.

Jorge Palma e o filho Vicente Palma atuam a 19 de maio, Budda Guedes e João Cabeleira apresentam-se ao vivo no dia seguinte e, a 21 de maio, Samuel Úria apresenta o espetáculo “Canções do Pós Guerra”, tendo Manuela Azevedo como convidada.

Em Setúbal, o festival começa a 6 de abril com o músico Salvador Sobral, que estará com o mesmo formato em trio, com os guitarristas André Santos e Manuel Rocha, no Fórum Luísa Todi.

A 7 de abril, na mesma sala apresentar-se-á o músico Jorge Palma, com o filho, Vicente Palma.

No dia seguinte, no Cinema Charlot, decorrerá um encontro em palco entre os guitarristas Budda Guedes e João Cabeleira (Xutos & Pontapés).

Para 9 de abril, também no Cinema Charlot, está igualmente marcado o espetáculo “Canções do Pós-Guerra” de Samuel Úria, com a participação especial de Cláudia Pascoal.

O festival Soam as Guitarras realizou-se pela primeira vez em Oeiras, em 2017, tendo-se depois estendido a outros municípios.

De acordo com a organização, “a programação dos restantes municípios será anunciada em breve”.