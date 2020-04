Em comunicado, a autarquia adianta que a organização do festival, da qual faz parte o músico Dino D'Santiago, decidiu cancelar o evento por concentrar “um numeroso público, em plena época alta do turismo algarvio, num dos mais procurados destinos de férias de portugueses e estrangeiros”.

"Face às medidas de mitigação da propagação do novo coronavírus que irão manter-se durante os próximos meses, mesmo após o final do estado de emergência em Portugal, a organização do Festival Sou Quarteira decidiu cancelar a edição deste ano”, lê-se no comunicado.

Com um programa centrado nas sonoridades urbanas, com estilos que vão desde o hip-hop ao afro, pelo palco deste festival, que se realiza no Passeio das Dunas, em Quarteira, no concelho de Loulé, já passaram artistas como Carlão, Branko, Jimmy P, Mayra Andrade, Mundo Segundo & Sam The Kid ou Plutónio.