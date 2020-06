A 10.ª edição do festival Violas do Atlântico decorre, a 1 de julho, em formato online, com a transmissão de concertos através do Facebook, devido à pandemia de COVID-19.

Em comunicado, a organização informa que o evento, que iria decorrer originalmente a 30 de junho e 1 de julho, em São Miguel, será transmitido, na página de Facebook da Associação de Juventude Viola da Terra, a partir das 20:30 de 1 de julho. Este evento prevê um encontro entre a viola de 15 cordas, tocada por Bruno Bettencourt, e a viola de 12 cordas, que chega pelas mãos de Rafael Carvalho. Para esta edição, trazem vários temas, alguns deles tocados em conjunto, “num trabalho que está sendo preparado à distância e que pretende demonstrar que estas violas, mesmo com algumas diferenças, se complementam” e representam “uma enorme riqueza para a cultura popular açoriana”. Num festival que “pretende homenagear a riqueza” da viola da terra, instrumento de cordas tradicional dos Açores também conhecido como viola de dois corações, os dois músicos vão apresentar as características dos instrumentos, explorando as “diferenças físicas, diferenças de afinação e diferentes técnicas de execução”. A 10.ª edição do Violas do Atlântico conta, ainda, com “testemunhos de excelentes músicos” que passaram por outras edições do festival, como Amadeu Magalhães (viola toeira), Chico Lobo (viola caipira – Brasil), José Barros (viola braguesa), Pedro Mestre (viola campaniça) e Ricardo Fonseca (viola beiroa). Os Açores têm, atualmente, um caso ativo de COVID-19, detetado no sábado, na Ilha Terceira. Desde o início do surto, registaram-se, na região, 148 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, dos quais 130 pessoas recuperaram e 16 morreram e uma, um militar que foi diagnosticado nos Açores a 10 de junho, regressou a Portugal continental. A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 461 mil mortos e infetou mais de 8,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.528 pessoas das 38.841 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram