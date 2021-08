O músico Filipe Keil apresenta no Centro Cultural da Malaposta, em Olival Basto, nos arredores de Lisboa, no próximo dia 20, o seu registo “(A)Corda”, saído no início deste ano.

No palco odivelense, Filipe Keil é acompanhado pelo músico Gus Liberdade, que participou o ano passado no Festival RTP da Canção com Luiz Caracol.

Segundo a Malaposta, “a sonoridade e a poética de ‘(A)Corda’ é acompanhada por uma estética de simbiose entre a tradição e a libertação. Questiona o papel do homem e a sua masculinidade. Procura a libertação de estigmas ao contestar significados”.