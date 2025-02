"Ser Ruim" é o novo single de Filipe Keil, artista que editou já vários EPs e participou no Festival da Canção da RTP em 2019, com o tema "Hoje".

O cantor escreve, compõe e produz os seus temas, "explorando tanto elementos eletrónicos como acústicos nas suas produções, integrando diferentes abordagens dentro do género pop", descreve a promotora em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Ser Ruim" traduz "uma nova fase no seu percurso artístico, caracterizada por um retorno a uma expressão musical mais simples, com uma orquestração minimalista focada na letra e na melodia", acrescenta.

A canção "é sobre confrontos internos entre frustração e beleza", "a falta de diálogo e a indignação perante um cenário de desinformação, ou falta de comunicação" num mundo "onde pessoas que fogem à norma são alvo de rótulos e censura".

O single chega depois de "Contradição" (2024), tema com Carlos Sanches, e de "Artificial" (2023), o quarto EP de Filipe Keil. "Ser Ruim" está disponível em todas as plataformas digitais e conta com um lyric video que pode ser visto aqui.