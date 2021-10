Filipe La Féria foi desafiado por Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã".

"Maria Vieira, Luciana Abreu, o Rivoli ou a voz rouca são apenas alguns dos temas das perguntas que As Três da Manhã prepararam para Filipe La Féria em mais um 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'", resumiu a Rádio Renascença nas redes sociais.

Na rubrica, as apresentadora quiseram saber porque é que Filipe La Féria nunca trabalhou com Luciana Abreu. "Ela é maravilhosa, já a convidei muitas vezes. Ela é fantástica: canta, dança e é linda. Mas está sempre a casar e a ter filhos. Eu disse-lhe: 'oh, Luciana, vem para o teatro'", explicou.

Veja aqui o vídeo.