No verão de 2019, na 10.ª edição festival da aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar, Noiserv e os First Breath After Coma aceitaram o desafio lançado pela organização do certame, e juntaram-se para prepararem versões conjuntas da sua própria autoria, que levaram a palco no concerto do dia 14 de agosto.

Cerca de um ano e meio depois, são publicadas duas canções, para os dois lados de um single: "Don't Say Hi if You Don't Have Time For a Nice Goodbye", saído do segundo disco de Noiserv, "Almost Visible Orquestra", e "Salty Eyes", do segundo disco da banda de Leiria.

No primeiro caso, a música de Noiserv tem "agora uma orquestra bem visível e audível pelos First Breath After Coma", enquanto "Salty Eyes" "ganha uma roupagem intimista, resultante das dezenas de brinquedos que rodeiam Noiserv", garante a editora.