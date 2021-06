Fortemente marcados pela componente multimédia, os First Breath After Coma lançaram em 2019 um álbum visual, “NU”, que ganhará vida em filmes-concerto agendados para Ílhavo, na Casa da Cultura, no sábado e, a 21 de julho, nas Caldas da Rainha, no Festival Impulso.

Segundo a editora, a banda de Leiria está, em paralelo, em residência artística para construir uma banda sonora de raiz destinada ao filme centenário "Covilhã Industrial, Pitoresca e seus arredores" (1921), de Artur Costa de Macedo.

O resultado dessa criação é apresentado a 26 de junho, integrado na décima edição do festival WOOL - Covilhã Arte Urbana.

Também este ano será revelado o documentário que Tiago Gomes preparou sobre "o intenso ano de 2019" para os First Breath After Coma.

Há dois anos, além do lançamento do disco “NU”, a banda tocou ininterruptamente durante 24 horas numa performance para o festival A Porta, em Leiria, participou em projetos colaborativos com Noiserv, Whales e a Banda de Música de Mateus e ainda percorreu Portugal e a Europa para concertos em festivais e clubes.

Todas essas histórias constam no documentário "We were floating high", a exibir pela primeira vez no IndieLisboa, que arranca a 21 de agosto.

Ainda no universo Omnichord, a editora avança que o percurso enquanto atriz de Débora Umbelino, responsável pelo projeto Surma, prosseguirá em junho e julho.

A compositora e intérprete estreou-se na representação em “Aqui estou”, peça de Tiago Lima que venceu a terceira edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, e que, após a estreia em Guimarães, a 11 de junho, volta à cena em Viseu, dia 18 de junho, e no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, entre 24 de junho e 4 de julho.

Já a 'cantautora' brasileira Labaq, que também está integrada no catálogo da Omnichord, prepara um concerto especial para o festival Artes à Vila, no dia 25 de junho, no Mosteiro da Batalha.

Labaq dará um concerto com a venezuelana Yosume, numa proposta cultural que junta duas artistas da América Latina atualmente a residir em Portugal.

Por fim, outra banda de Leiria, os Whales, está de malas feitas para viajar até Oviedo, Espanha, para atuar no Festival VESU, a 2 de julho.