Nos dias 1 e 2 de junho, Marco de Canaveses volta a promover o FLIM – Festival Literário do Marco, no Emergente Centro Cultural.

O programa do evento contará com várias tertúlias e apresentações de livros, que terão como destaque as participações de Emilene Lima, Raquel Patriarca, Minês Castanheira, Maria Antónia Bastos e Clara Não.

Ao longo dos dois dias do FLIM, "serão várias as iniciativas dedicadas à promoção da leitura, com um programa diversificado a pensar também nos mais novos e famílias". Na Biblioteca Municipal Poeta Joaquim Monteiro, vão ser realizadas apresentações de livros infantis, uma "Hora do Conto" e várias oficinas que terão as crianças como público-alvo.

O programa reserva ainda várias tertúlias e apresentações de livros a decorrerem no Emergente, onde também funcionará a Feira de Livros, no sábado e no domingo, entre as 10h00 e as 23h00.