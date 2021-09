"A FNAC reforça a sua missão de democratizador cultural salientando a importância da cultura estar novamente acessível a todos, ao vivo e a cores, apostando num cartaz que cultiva a diferença com com diferentes estilos musicais - desde o Tuga Pop ao Clássico, passando por Hip Hop, Rock, Soul Power, entre outros -, com bandas muito diferentes e em tempos de carreira distintos, mas que juntas mostram a força da música portuguesa", adianta o comunicado.

O festival arranca, no palco exterior, às 16h00, com as três bandas que se destacaram no concurso dos Novos Talentos FNAC 2021: Chica, Beiro e Acácia Maior. Já no palco principal, a partir das 19h00, os Lefty, a nova banda do ex-Da Weasel João Nobre, apresentará em primeira mão o seu primeiro álbum.

Benjamim, Marta Ren, Jorge Palma e Fogo Fogo também vão passar pelo festival. Os intervalos entre concertos no palco principal estarão a cargo do DJ Set de Da Chick.

Além dos dois palcos, durante todo o festival no exterior estará em funcionamento um espaço de streetfood e a pop up store da FNAC.