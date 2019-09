O FNAC Live juntam artistas consagrados com nomes que se encontram a dar os primeiros passos, caso dos vencedores dos Novos Talentos FNAC. O espaço do festival na edição de 2019 terá dois palcos, um exterior e outro interior, uma zona de foodtrucks e vários bares, ao longo da tarde e noite do próximo sábado.

Russa (15h00), Yagmar (15h45), The Must Be Crazy (16h30), Churky (17h30), Cassete Pirata (18h15), Tape Junk (19h30), Joana Espadinha (20h30), Glockenwise (21h50) e Orelha Negra (00h30) compõe o cartaz, que conta ainda com os Best Youth, a partir das 23h10.

A dupla de Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves deverá aposta no seu álbum mais recente, "Cherry Domino", editado no ano passado, mas não deverão faltar temas antigos, conforme revelou em entrevista ao SAPO Mag.

SAPO Mag - O que estão a preparar para o concerto no FNAC Live? Vão focar-se no vosso último disco ou numa viagem pela carreira? O que podem contar sobre o alinhamento?

Best Youth - Vamos fazer um bocadinho das duas coisas. Ainda estamos a apresentar o "Cherry Domino" ao público mas há músicas mais antigas que sentimos que encaixam mesmo bem no alinhamento por isso não resistimos a tocá-las também.

O FNAC Live apresenta novos talentos da música nacional. Acham que há suficientes iniciativas comparáveis por cá?

Todas as iniciativas que deem espaço a novos talentos musicais são importantíssimas. A FNAC ao longo dos anos tem vindo a desenvolver um trabalho louvável e há felizmente bastantes festivais que abrem espaço a novos artistas. Faz falta se calhar mais apoio ao circuito das salas de espetáculos mais pequenas, que são insubstituíveis e, infelizmente, por vezes são menosprezadas.

Porque é que não devemos perder o vosso concerto no FNAC Live?

Recebemos imensas mensagens de casais que nos dizem que se apaixonaram durante o nosso concerto. Além de levarem com um concerto fixe pode dar jeito no campo amoroso, nunca se sabe.

Que transformações sofrem as canções na versão ao vivo?

Nós temos dois formatos diferentes em que nos apresentamos em concerto: ou só os dois ou com uma formação de banda completa. Neste concerto vamos só os dois e nesse formato tentamos adaptar os arranjos para fazerem mais sentido a serem interpretados dessa forma. Há músicas em que certos instrumentos são substituídos por outros e outras em que são versões totalmente diferentes.

Têm novas canções a caminho nos próximos tempos?

Sim! Já se está a trabalhar em coisas novas.

Vão aproveitar para ver outros concertos do FNAC Live? Há algum que aguardem em especial?

Em dias de concerto infelizmente não costuma haver grande tempo para ver outras coisas, mas tentamos sempre apanhar tudo o que conseguimos.