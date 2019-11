É o primeiro nome anunciado para a 26.ª edição do SBSR, que decorrerá de 16 a 18 de julho próximo da praia do Meco, em Sesimbra.

A banda rock alternativa, que esteve no festival de Paredes de Coura em 2017, lançou este ano um álbum dividido em duas partes - a primeira em março e a segunda em outubro - intitulado "Everything not saved will be lost".

Os Foals surgiram em 2005 com Yannis Philippakis, então guitarrista, e Jack Bevan, baterista, aos quais se juntaram outros músicos. O primeiro álbum, "Antidotes", saiu em 2008.

O SBSR regressou este ano à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, depois de três anos em Lisboa.

O cartaz contou com nomes como Lana del Rey, Charlotte Gainsbourg, Migos, Janelle Monáe, Capitão Fausto, Profjam, Estraca, Superorganism e Baiana System.

Do calendário de festivais de música de 2020 estão já anunciados alguns nomes, como Foo Fighters no Rock in Rio Lisboa (junho), Da Weasel, Taylor Swift e Billie Eillish no NOS Alive (julho, Oeiras), Korn e System of a Down no VOA Heavy Rock Festival (julho em Lisboa) e Pixies e Idles no Vodafone Paredes de Coura (agosto).