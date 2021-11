A exibição online de filmes, um laboratório experimental de vídeo arte e poesia visual e performances variadas integram a 16.ª edição do festival de vídeo, arte e performance Fonlad, que começa na sexta-feira em Coimbra.

A programação do Fonlad, hoje divulgada à agência Lusa pelo projeto Videolab, arranca na sexta-feira numa colaboração com o Festival Internacional da Arte da Performance (Line Up Action), com performances de Cristiana Nogueira, Isabel Valverde e Edicleison Freitas e Thales Luz no Grémio Operário de Coimbra, às 22:00.

No sábado, na Casa da Esquina, também resultante da parceria com o Line Up Action, é apresentado o Laboratório de Experimentação de Presumíveis Objetos Estéticos, destinado “à apresentação de projetos de investigação em arte dos media que cruzam as áreas da vídeo arte, da poesia visual e da performance”.

“Os eventos do laboratório experimental são pontuais e de curta duração, realizando-se no formato de apresentação de obras artísticas, seguidas de debates abertos à participação presencial e online”, lê-se na documentação do evento.

A primeira sessão inclui uma performance de Alexandre A. R. Costa, com Fernando Aguiar como convidado. O Laboratório funciona ainda nos dias 12 (António Azenha convida Gonçalo Furtado), 19 (Jorge Cabrera e Manuel Portela) e 26 (Andrea Inocêncio e Wagner Merije), sempre às 22:00.

Da programação do Fonlad constam ainda duas mostras de vídeo arte “exclusivamente ‘online’”: a primeira, no dia 13, com a apresentação de cerca de 20 vídeos “comissariados pelos diretores dos festivais parceiros” do Fonlad, concretamente Miden (Grécia), Proyector (Espanha), L' Oeil Doodaaq (Franla) e Videoplay (Argentina).

A segunda mostra decorre entre os dias 20 e 27, com 26 vídeos selecionados por um júri internacional a partir de 160 propostas (de 128 artistas de 44 países), que serão apresentados ‘online’ no Espaço Virtual de Artes Multimédia e Performance (EAMP), espaço gerido pelo Videolab “com o objetivo de divulgar vários projetos multimédia exclusivamente pensados para a internet”.

A encerrar o programa, no dia 27, no Grémio Operário, a direção do festival “irá apresentar um evento transdisciplinar no qual, tomando como referência a personagem mitológica Lilith, se pretende questionar o papel contemporâneo da Mulher, envolvendo performance, vídeo instalações e poesia”.