A iniciativa, hoje apresentada, conta com diversas atividades culturais, artísticas, lúdicas, turísticas e económicas, centradas na música, possibilitando o acesso à cultura e ainda ambicionando a criação de novos públicos.

O projeto dá a “possibilidade de rentabilizar os recursos e de todos poderem trabalhar na cultura”, disse hoje, na conferência de imprensa, no Museu do Vinho Bairrada, a presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso.

No âmbito da pandemia provocada pela COVID-19, o setor da cultura foi afetado e, por isso, a programação cultural centra-se num conceito de itinerância com eventos inovadores, envolvendo associações locais e outros agentes, que viram a sua atividade reduzida, criando dessa forma oportunidades de desenvolvimento económico e social dos territórios.

Este projeto vai dinamizar os três concelhos com eventos que têm início em 26 de fevereiro e que terminam a 1 outubro.

A “história da música” é um espetáculo que vai decorrer nos três concelhos, que contará com a participação ativa de elementos de entidades locais ligadas às artes, nomeadamente à música, dança e ao teatro.

A “música a vertical” é outra das atividades, com a artista Sofia Escobar e bandas musicais locais, que se vai realizar em Anadia e Tábua.

“Há um trabalho cultural, um trabalho em torno da música e toda esta cultura que faz com que as pessoas e os munícipes possam ter conhecimento daquilo que se faz nas nossas terras”, sublinhou na sua intervenção o presidente da Câmara de Tábua, Ricardo Cruz.

Relativamente ao “bike-drive through”, em Oliveira do Bairro e Tábua, os participantes vão ser desafiados a pedalar por roteiros predefinidos e a assistir a atuações de agentes culturais locais, em diversos pontos estratégicos do percurso.

A “Noite da luz”, em Anadia, é um espetáculo em torno da luz, com diversas interações, como, por exemplo, a animação circulante.

Outro dos espetáculos é baseado no novo romance “Lugar para Dois”, de Miguel Gizzas.

Para o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, este projeto é uma forma de os cidadãos contactarem “com regiões diferentes, como é o caso da região a que pertence o município de Tábua [Coimbra] com a região de Aveiro” e ainda com “culturas” e “dinâmicas diferentes”.

A calendarização conta ainda com outros eventos. como é o caso das “artes no plural” e a “exposição itinerante intergeracional”, nos três municípios que integram o projeto.

A candidatura foi aprovada pelo Programa Operacional Regional do Centro (Portugal 2020) e é financiado a 100% por fundos comunitários, com um investimento de cerca de 300 mil euros.