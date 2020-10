O livro "Formiga de uma Figa", que reúne mais de 50 cantigas de António Avelar Pinho, é apresentado na próxima quinta-feira pelas 18h30, em direto d'A Cave do Markl com a participação do autor, do ilustrador João Vaz de Carvalho e da cantora e compositora Rita Redshoes.

"Macacos no nariz, um espantalho paspalho, um palhaço palha d'aço, algumas pipocas tagarelas, um crocodilo chamado Danilo e outras tantas personagens convivem neste livro cheio de palavras brincadas, pontos, vírgulas, exclamações e interrogações, com muitas rimas pelo meio. Mas, atenção, nem todas são perfeitas, cruzadas ou emparelhadas, e muitas vezes até saem da linha para nos vir ensinar que o mundo nem sempre é a direito!", afirma a Porto Editora, que chancela a obra, em comunicado. António Avelar Pinho, 73 anos, que fez parte do núcleo fundador da Filarmónica Fraude e da Banda do Casaco, compôs para os mais diversos artistas de música ligeira, de Amália Rodrigues ao quarteto Doce, as cantoras Lara Li, Gabriela Schaaf e Concha, Herman José ou o Avô Cantigas, personagem interpretada por Carlos Vidal.