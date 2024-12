O cineasta Francis Ford Coppola foi introduzido no panteão das artes dos EUA com os prémios Kennedy Center, em Washington, este domingo, onde os grandes realizadores Martin Scorsese e George Lucas prestaram homenagem ao lendário autor na gala anual que une política e entretenimento.

O Kennedy Center Honors, um dos mais importantes prémios artísticos norte-americanos, viu a elite política de Washington lado a lado com celebridades do entretenimento que vieram à sede do poder nos EUA.

Foi a gala final na presença do presidente Joe Biden, que se sentou com a sua esposa Jill e a vice-presidente Kamala Harris no mezanino da casa de ópera onde também foram empossados ​​os artistas de rock psicodélicos Grateful Dead, a inovadora do blues Bonnie Raitt e a estrela do jazz Arturo Sandoval. .

O Apollo – o mundialmente famoso espaço musical do Harlem que lançou inúmeras carreiras e testemunhou uma revolução dos direitos civis – foi o quinto homenageado.

Foi a primeira vez que um prémio do Kennedy Center foi concedido a uma instituição artística.

Homenageados: atrás, Michelle Ebanks, Kamilah Forbes e Jonelle Procope, a representar o Apollo, Billy Kreutzmann dos Grateful Dead, e à frente Arturo Sandoval, Francis Ford Coppola, Bonnie Raitt e Bobby Weir e Mickey Hart dos Grateful Dead

A noite de glamour é uma arrecadação de fundos e tradicionalmente com a presença do presidente dos EUA. Tanto Biden quanto Harris foram aplaudidos de pé no domingo, a última gala do seu mandato.

Donald Trump contrariou a norma e não compareceu durante a sua presidência, após vários dos artistas homenageados ameaçarem boicotar a gala se ele viesse durante o seu primeiro ano no cargo.

Não é improvável que tal teatro político possa pairar novamente sobre o evento quando Trump regressar à Casa Branca no próximo ano.

Mas a presidente do Kennedy Center, Deborah Rutter, disse à agência France-Presse (AFP) na passadeira vermelha que não está incomodada.

“Trabalho para encontrar a melhor e mais bipartidária forma de representar toda a América – toda a América, para toda a América.”

Jill e Joe Biden, Kamala Harris e o marido Doug Emhoff

Foi de facto uma noite bipartidária, com o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, juntamente com a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, entre os políticos presentes.

A democrata Pelosi, da Califórnia, disse aos jornalistas que ela é uma espécie de “Deadhead” – um membro da devota subcultura de fãs conhecida por seguir os Grateful Dead de concerto em concerto.

Questionada se já assistiu a um concerto dos Grateful Dead – conhecidos pela sua duração, improvisação, trajes de criança-flor e drogas – Pelosi, de 84 anos, respondeu “muitas vezes”.

Lendas a homenagear lendas

Clã: Francis Ford Coppola com a irmã Talia Shire (6.ª à direita), a sua filha Sophia Coppola (5.ª à esquerda) e o seu marido Thomas Mars, o seu filho Roman Coppola (4.º à direita), o seu sobrinho Jason Schwartzman (3.º à esquerda)

A cerimónia de gala de domingo foi semelhante a um concerto dos Dead em relação à duração, aproximando-se das quatro horas, enquanto talentos de primeira linha subiam ao palco em homenagem aos seus pares.

Scorsese fez um relato detalhado de uma época em que Coppola - o mestre por trás de épicos cinematográficos, incluindo "Apocalypse Now" e "O Padrinho" - inovou um molho de macarrão que se mexia por si ao juntar um projetor de 16 milímetros a uma colher de pau que girava juntamente com a panela.

A equipa, incluindo Scorsese e Coppola, deixou o molho a ferver para ir ver um filme.

"Voltámos três horas depois. O molho estava perfeito", disse Scorsese, entre risos e aplausos. "O que o Francis fez naquela noite foi heroico. Foi destemido, inventivo - foi a essência da criatividade."

"Depois, é claro, houve os filmes.", acrescentou.

Também estiveram presentes para celebrar Coppola a sua filha Sofia e a sua neta Gia, ambas realizadoras, juntamente com seu sobrinho, o ator Jason Schwartzman, e a sua irmã, a atriz Talia Shire.

George Lucas, o cineasta e pupilo de "Star Wars", juntamente com os colaboradores de longa data Robert De Niro, Al Pacino e Laurence Fishburne, também homenagearam o amigo.

Bill Kreutzman, Bob Weir e Micky Hart

Maggie Rogers e Leon Bridges deram início ao tributo aos Grateful Dead com "Friend of the Devil", enquanto estrelas como Chloe Sevigny, Sturgill Simpson, David Letterman e Dave Matthews também estavam entre aqueles que homenagearam os músicos de rock de São Francisco que desempenharam um papel fundamental na contracultura dos anos 1960.

A homenagem foi ainda mais comovente após a recente morte do membro fundador Phil Lesh.

Os membros vivos Bob Weir, Mickey Hart e Bill Kreutzmann compareceram para receber a homenagem.

Uma longa lista de estrelas, incluindo Queen Latifah, Doug E. Fresh e Dave Chappelle, subiram ao palco para celebrar o Apollo, que comemora este ano o seu 90.º aniversário.

A apresentação detalhou a história abrangente do local que lançou estrelas e consolidou lendas, tudo tendo como pano de fundo a segregação racista e os protestos da era dos direitos civis.

Bobby Weir, Bonnie Raitt e Arturo Sandoval

Estrelas como Sheryl Crow, Brandi Carlile, Arnold McCuller, Jackson Browne e James Taylor apresentaram-se em homenagem a Raitt, a cantora de culto de rock, blues e folk vencedora dos Grammys.

“O seu tipo de presunção e confiança na forma como se comporta, com os ombros para trás, e aquela postura com aquela guitarra elétrica, mostrou-me praticamente tudo que precisava saber quando era jovem sobre o facto de que também poderia fazer isto.”, disse Carlile, também vencedora dos Grammy, à AFP.

E Sandoval, nascido em Cuba, o artista de jazz com calibre extremamente flexível, inspirou uma performance rítmica de jazz latino que colocou o público de pé.