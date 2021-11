A digressão europeia dos Franz Ferdinand vai passar por Portugal em 2022. A banda escocesa atua no Campo Pequeno, em Lisboa, a 17 de março, às 20h30, para apresentar a compilação de êxitos "Hits To The Head", anunciou a promotora Everything Is New esta sexta-feira.

O novo álbum, com um alinhamento de 20 temas, incluirá singles como "Take Me Out", "Do You Want To" ou "No You Girls", assim como o recente "Billy Goodbye", editado esta semana.

"Hits To The Head" tem lançamento previsto para 11 de março de 2022, pela Domino Records, e além de "Billy Goodbye" inclui outro inédito. Os dois temas novos foram coproduzidos por Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

A compilação vai juntar canções dos álbuns "Franz Ferdinand" (2004), "You Could Have It So Much Better" (2005), "Tonight: Franz Ferdinand" (2009), "Right Thoughts, Right Words, Right Action" (2013) e "Always Ascending" (2018)

Os bilhetes para o concerto estão à venda a partir das 10h00 de 12 de novembro às 10h00, e variam entre os 24 e os 36 euros.