“Dois anos depois de se ter estreado em nome próprio com o disco ‘O amor encontra-te no fim’, Fred regressa com ‘Series Vol.1 – Madlib’, com edição marcada para 24 de setembro”, refere o agenciamento do baterista e produtor num comunicado hoje divulgado.

No novo álbum, Fred “faz uma espécie de tributo a Madlib – aka Otis Jackson Jr. –, o grande mestre da produção, um decantador do som”.

Para criar “Series Vol.1 – Madlib”, Fred “rodeou-se de um ensemble de luxo, um quarteto de experimentados músicos de jazz que o levaram a encontrar novas formas de vida na criação e a dar um esforço extra à execução”.

O quarteto é composto por Eduardo Cardinho, no vibrafone, Tomás Marques, no saxofone, Márcio Augusto, no baixo, e Karlos Rotsen, no piano e teclados, que “juntos conferem a ‘Series Vol.1 – Madlib’ uma dimensão de novo-jazz”.

Um dos temas do álbum, “Road of the lonely ones”, que conta com Eduardo Cardinho no vibrafone, Diogo Santos no Piano, Filipe Louro no baixo, Zé Cruz no trompete e flauta, Iúri Oliveira nas percussões e A Garota Não nos coros, foi hoje divulgado nas plataformas de streaming.

O concerto de apresentação de “Series Vol.1 – Madlib” está marcado para 25 de setembro, às 18h00, na Casa da Cerca, em Almada, no âmbito do ciclo “Há Música na Casa da Cerca”.

Frederico Pinto Ferreira cresceu ligado à música por razões familiares - é filho de Kalu, dos Xutos & Pontapés, irmão do músico Sensi - e começou a tocar bateria na adolescência.

Depois da primeira banda oficial, os Yellow W Van, nas duas últimas décadas o músico foi inscrevendo o nome, como instrumentista, autor e produtor, em projetos como Buraka Som Sistema, Os Dias da Raiva, 5-30, Banda do Mar, Orelha Negra, Slow J, Língua Franca, Oioai, com Francis Dale ou a fadista Raquel Tavares.