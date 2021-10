O violoncelista Jacques Morelenbaum produziu o álbum “Transparente”, de Mariza, e dirigiu musicalmente ”Mariza Canta Amália”, o mais recente da fadista, e já se apresentou a solo em Portugal, ao lado do cantor, compositor e violonista Fred Martins. Além do palco Camélia Gardens, que repetem este mês, atuaram também no Palacete do Príncipe Real, no âmbito do projeto “Rua das Pretas”, que, entre outros, inclui Joana Amendoeira. Participou da gravação da canção “Doceamargo”, com Marcelo Diniz, que faz parte de “Ultramarino”, o mais recente álbum de Fred Martins.

Segundo nota da produção, “o alinhamento do concerto minimalista [em Sintra] reúne clássicos do samba e da bossa nova em homenagem a compositores como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Carlos Lyra e Nelson Cavaquinho”

“O duo irá apresentar também músicas autorais como 'A Filha da Porta Bandeira' e 'Zona Sul', e, claro, 'Doceamargo'”, segundo a mesma fonte.