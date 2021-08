Segundo o mentor do projeto, Moncho Rodriguez, diretor da Associação Artística e Cultural Malazartes, a vila de Freixo de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, poderá contactar com artistas de renome internacional e ter acesso, em primeira mão e de forma gratuita, a antestreias de recentes criações e espetáculos.

“Neste espaço vai caber tudo. Do tradicional ao moderno, a Feira de Teatro de Bonecos, Marionetas e Formas Animadas vai abrir portas aos negócios, aos encontros, aos espetáculos, às oficinas, às criações, aos cursos, à fantasia”, vincou o também encenador.

No certame participam 19 companhias da Europa e da América Latina, tais como Telba Carantoña, da Venezuela, Monicreques de Kukas, da Galiza, Neamera Teatro e Antonella D'Ascenzi, de Itália, ou os também espanhóis Títeres de Cacaramusa.

Ao longo dos três dias do certame haverá mais duas dezenas de ações e representações que terão como palco locais com a Igreja Matriz, o Museu da Seda, o Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Largo do Castanheiro, para além de escolas e do próprio centro histórico da vila transmontana.

O envolvimento cultural de Moncho Rodriguez com esta vila transfronteiriça do Douro Internacional não é de agora e tem sido fonte de inspiração para o promotor do certame ibérico.

“Vejo muita potencialidade em Freixo de Espada à Cinta. Acredito que este é um local com capacidade para acolher e até mesmo desenvolver outros projetos artísticos com claro envolvimento das suas gentes, que até agora tiveram e vão continuar a ter um trabalho fundamental”, enfatizou.

Para Moncho Rodriguez, é importante unir educação, cultura, arte e turismo, pelo que a feira será uma oportunidade para promoção deste território, permitindo sinalizar Freixo de Espada à Cinta.

“O projeto incentiva, ainda, o envolvimento de professores e educadores nos processos criativos, abrindo espaço para as residências de criações artísticas. Ao atrair público de outros lugares, tanto portugueses como estrangeiros, estará facilitado o intercâmbio entre a comunidade e os grupos convidados”, afirmou o responsável.

A Feira de Teatro de Castela e Leão, que se realiza em Ciudad Rodrigo (Espanha), associou-se ao projeto português, em regime de parceira.

A Feira de Teatro de Bonecos, Marionetas e Formas Animadas conta com o apoio do Ministério da Cultura e da Ação Cultural Espanhola.

Moncho Rodriguez é o nome artístico de Ramon Rodriguez Guisande, um encenador de nacionalidade espanhola, que reside em Portugal há mais de trinta anos.