Gregory Porter, por outro lado, adiciona à sua música "doses variáveis" de soul music, R&B e gospel, transformando cada passagem por um palco numa "experiência invariavelmente mais interessante do que em disco".

O compositor norte-americano regressa à Madeira com a mesma banda com que se apresentou no festival de 2016.

João Barradas traz no Funchal Jazz o seu novo projeto - "Portrait" - no qual se faz acompanhar por uma banda que, com um saxofonista holandês, um vibrafonista francês, um contrabaixista italiano e uma baterista espanhola, ilustra bem o "caráter internacional e unificador" do jazz.

O músico português angariou desde 2000 cerca de três dezenas de prémios nacionais e internacionais, entre os quais dois troféus na "Made in New York Jazz Competition".

Terence Blanchard, por outro lado, vem apresentar o seu novo projeto A/B Squared, um tributo a Art Blakey, um dos maiores bateristas e líderes de toda a história do jazz, de cujos Jazz Messengers o trompetista foi diretor musical durante grande parte da década de 1980.

A saxofonista chilena Melissa Aldana é a "nova estrela" do jazz que abre a última noite festival, integrando-se a atuação na Madeira na digressão europeia de apresentação e divulgação do seu novo álbum, intitulado "Visions".

Por fim, Dianne Reeves, uma "enorme senhora do canto jazz" a fechar a série de concertos no Parque de Santa Catarina.

"Na história dos prémios Grammy, apenas uma cantora - Ella Fitzgerald - superou o sucesso de Dianne Reeves, que foi nomeada já por nove vezes, tendo conquistado o prémio das últimas cinco vezes em que tal aconteceu", esclarece a organização do Funchal Jazz Festival.

Dianne Reeves apresenta-se na capital madeirense com a sua banda de eleição, composta por músicos que a acompanham há mais de uma década.