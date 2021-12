A nova versão do hino da associação, "Leva-me a Viajar", deu o mote para a Gala dos Sonhos, que decorreu esta quarta-feira, dia 1 de dezembro. A cerimónia recordou Sara Carreira e celebrou os sonhos dos 21 jovens que estão a ser apoiados pela associação.

No Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Tony Carreira foi o primeiro a subir a palco para cantar "Sentimento", o primeiro single lançado por Sara Carreira. "Gostávamos que esta associação ficasse para lá das nossas vidas", sublinhou o cantor no final da atuação pintada em tons de rosa.

"Crescemos num mundo que tantas vezes afasta o sonho da realidade e é por isso que estamos aqui hoje", rematou Fátima Lopes, apresentando de seguida uma mensagem do Presidente da República. "Invocamos a memória de Sara Carreia, a sua generosidade. (...) Este sonho que era o sonho da Sara, que não vai desaparecer, que não pode desaparecer", frisou Marcelo Rebelo de Sousa, felicitando a família Carreira.

Além da música, a Gala dos Sonhos contou com momentos de humor protagonizados por João Manzarra, que vestiu a pele de um mágico que tinha como objetivo realizar sonhos de alguns dos jovens apoiados pela Associação Sara Carreira. Diana Chaves foi a sua assistente nos vários segmentos que arrancaram gargalhadas ao público.

Depois do momento de magia, Ivo Lucas, Diogo Piçarra, Nininho Vaz Maia, Rita Guerra, André Sardet, Rita Guerra, Matias Damásio, Calema e Raquel Tavares juntaram-se em palco para uma versão especial de "Nunca Me Esqueci de Ti", de Rui Veloso.

Com a sala principal do Centro Cultural de Belém totalmente iluminada - antes do arranque da gala, a produção distribuiu isqueiros e máscaras cor de rosa -, David e Mickael Carreira juntaram-se no palco para recordar "Para Não Chorar", canção de Sara Carreira e Nuno Ribeiro que fez parte do EP "Metade", de 2019.

A Gala dos Sonhos seguiu com os Calema e os Anjos. As duplas juntaram-se aos jovens apoiados pela associação para o tema "Anda Comigo Ver os Aviões". Durante a atuação, no ecrã do palco, foi exibido um vídeo caseiro onde Sara Carreira interpreta a canção dos Azeitonas.

Já o momento mais marcante da noite chegou na primeira metade da cerimónia. Em palco, Tony, David e Mickael interpretaram a canção "Gosto de Ti" e o público cantou todos os versos com a família, que recebeu um forte e intenso aplauso de pé.

Na gala, a família Carreira agradeceu todo o apoio dos portugueses e conheceu Érica, a primeira pessoa a realizar uma doação para a Associação Sara Carreira. Em palco, a jovem emocionou o público ao confessar que desistiu de tirar a carta depois do acidente da artista.

Como forma de agradecimento, Tony Carreira ofereceu à jovem um globo de neve, relembrando que era o presente que dava à filha depois dos concertos.

A Gala de Sonhos seguiu com Toy e Romana, que cantaram o tema "Cinderela", de Carlos Paião. Logo depois, Fernando Daniel, Syro, Nininho Vaz Maia, Rita Guerra e April Ivy fizeram uma versão de "O Amor É Assim", dos HMB. Já Bárbara Bandeira, o seu irmão Tiago e Fernando Daniel interpretaram "Longe do Mundo", no palco do CCB.

Na reta final da cerimónia transmitida pela SIC, Romana e Mónica Sintra juntaram-se para "Maravilhoso Coração", de Marco Paulo, e Cuca Roseta, Diogo Piçarra e Syro cantaram "A Minha Casinha", dos Xutos e Pontapés.

créditos: Associação Sara Carreira

Já Agir e Pedro Abrunhosa tiveram a missão de fechar a a noite com "Encosta-te A Mim", de Jorge Palma.

No final da Gala de Sonhos, todos os artistas convidados juntaram-se à família Carreira para cantarem "Leva-me a Viajar". Já depois do final da emissão, Fernanda Antunes, mãe de Sara Carreira, subiu a palco para cumprimentar todos os cantores e o aplauso do público prolongou-se por largos minutos.

Durante mais de três horas, foram amealhados mais de 207 mil euros para a Associação Sara Carreira e no ar ficou uma mensagem que marcou a noite e que foi repetida por todos: a dor, quando transformada em amor, espalha sorrisos.