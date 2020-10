A galeria Underdogs, em Lisboa, inaugura, na sexta-feira, uma exposição online, com peças criadas através do uso de painéis solares, com parte das vendas a reverter para a Fundação Little Sun, fundada pelo artista plástico Olafur Eliasson.

"The Solar Panel Art Series – Underdogs Edition", de acordo com a galeria, num comunicado divulgado na quarta-feira, "inclui peças especialmente comissariadas aos artistas visuais ±maismenos±, Bordalo II, Tamara Alves, Vhils e Wasted Rita, criadas através do uso de painéis solares". Parte da receita da venda das obras que fazem parte da mostra irá reverter para o programa escolar Solar Kids da Fundação Little Sun, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2016 por Olafur Eliasson, "que fornece luz clara, segura e sustentável na forma de lâmpadas solares a mais de 2.000 crianças estudantes e os seus professores, no Ruanda". A exposição poderá ser vista entre sexta-feira e 13 de novembro, no site da Underdogs (www.under-dogs.net).