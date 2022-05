O Rock in Rio Lisboa confirmou esta terça-feira, dia 24 de maio, mais nomes para o Super Bock Digital Stage. A organização lançou ainda um "hino ao digital que, especialmente em vésperas de Festas Populares, promete ser o hit do verão".

Com a participação especial de Toy e Gilmário Vemba, o hino é uma nova versão do tema “Verão e Amor (Cerveja no Congelador)” – da autoria do artista português - e surge, "agora, adaptado à linguagem do universo digital: um ambiente 'hyppado', onde se dá 'match', se promove a 'ganda vibe' e onde o lema é “YOLO'".

No vídeo que acompanha o hino, os TikTokers também não ficam de fora e cabe à Team BRK, composta por Constança Ariza, Rafael Santos, Leonor Filipa e Rodrigo Alves, mostrarem a coreografia que acompanha o refrão da música.

"O hino ao digital pretende cruzar duas gerações com linguagens diferentes – a geração Z e a geração Boomer – e mostrar o lado bom (e fun) do mundo digitalizado, promovendo a partilha de conhecimento e a interação entre pessoas de idades e perfis diferentes, mostrando como todos temos a ganhar se nos adaptarmos às novas ferramentas e aprendermos novas linguagens. O Toy é um desses exemplos, daí o convite para estar no Super Bock Digital Stage e para, agora, aceitar este desafio e protagonizar o hino deste palco”, frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

O hino do Super Bock Digital Stage já está disponível e pode ser visto aqui.

Novas confirmações

Bernardo Almeida, Catarina Filipe, Fernando Alvim, Immaupa e Ritinha com o podcast "PodShow", Karetus, Leonor Sá Chaves, LigaKnockout, Mar.iana, Miguel Carmona, Nuno Siqueira, Owhana, The Redbeds e Tiago Almeida são as mais recentes confirmações, aos quais se juntam Kiko is Hot e Tiago Castro enquanto hosts do Super Bock Digital Stage (juntamente com os já anunciados Mariana Bossy e 20Chatear).

"Recorde-se que o Super Bock Digital Stage é o palco que reúne os maiores fenómenos do universo digital, num palco altamente interativo que recebe TikTokers, podcasts, concertos, espetáculos de dança e muito humor", lembra o Rock in Rio em comunicado.