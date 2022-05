Gastronomia, entretenimento e sustentabilidade sentam-se à mesa do Rock in Rio Lisboa

A menos de 50 dias de abrir as portas da Cidade do Rock, o festival apresentou esta terça-feira, dia 3 de maio, o Continente Chef’s Garden. O espaço é composto por uma área de cozinha (Chef’s Kitchen) onde vão ser servidos menus especialmente criados por Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral.

O Chef’s Garden vai contar ainda com uma área de refeições com 400 lugares sentados, com sombra, e um palco (Chef’s Stage) onde Ljubomir Stanisic "assume os comandos para promover vários momentos ao longo do dia que pretendem provocar e envolver o público nas temáticas da alimentação sustentável trazendo, para isso, convidados especiais e juntando uns pozinhos de arte e entretenimento".

No palco, intercalando com os momentos conduzidos pelo chef Estrela Michelin, haverá concertos e DJ sets.

"No Continente Chef’s Garden pretende-se, assim, chamar a atenção do público para a necessidade de adotar uma alimentação sustentável, capaz de minimizar a pegada alimentar dos portugueses que, segundo dados recentes da Universidade de Aveiro, é a maior de todo o Mediterrâneo (o país importa 73% dos alimentos que consome, que contribui para o facto de a alimentação pesar 30% na pegada ecológica dos portugueses)", frisa a organização em comunicado.

“O Rock in Rio é a prova de como a música e o entretenimento podem – e devem – estar ao serviço de temas relevantes para a construção de um mundo melhor. É por isso que no Continente Chef’s Garden juntamos os maiores nomes da gastronomia em Portugal, trazemos receitas com cunho sustentável e recheamos um palco com propostas provocadoras, vários convidados e diferentes formatos de entretenimento, com dicas e sugestões de hábitos alimentares mais sustentáveis”, afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Reforçando o compromisso de se tornar num evento Zero Desperdício Alimentar até 2030, o festival assinou esta terça-feira, juntamente com os chefs Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, a adesão ao movimento cívico e nacional Unidos Contra o Desperdício, do qual o Continente também faz parte.

"No Chef’s Kitchen há rio, mares, terra e florestas"

Os chefs Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral foram os nomes escolhidos por Nuno Nobre, consultor gastronómico há mais de 20 anos, para liderar a cozinha do Continente Chef’s Garden. Os quatro chefs portugueses desenvolveram menus especiais que, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, os visitantes da Cidade do Rock poderão experimentar.

“Procurámos trazer influências de diferentes regiões do país, combinando-as com sustentabilidade e saúde. Por isso convidámos chefs de Norte a Sul de Portugal que, por sua vez, irão trabalhar com produtores locais e definimos como conceito gastronómico os ecossistemas mais representativos da gastronomia portuguesa – a Agricultura & Pecuária, as Florestas, o Mar e os Rios”, frisa Nuno Nobre.

Ao chef Vítor Sobral coube a Agricultura & Pecuária e das suas propostas gastronómicas fará parte um Hambúrguer de Vitela Arouquesa com Cebola caramelizada, Tomate, Rúcula e Queijo da Ilha de São Jorge e uma Mousse de Chocolate de Melgão com Morangos confitados, Flor de sal e Açafrão dos Açores, entre outros pratos.

A Floresta será representada pela chef Justa Nobre que, entre outros pratos, irá servir uma Sopa fria de Beterraba com Amêndoas Crocantes e um Leite-creme de Abóbora com Frutos do Bosque. Já o sabor do Mar será trazido pela mão da chef Noélia Jerónimo, que no festival apresentará opções como Tosta de Cavala e Wrap de Polvo com Batata-doce e piso de Coentros, além de outras iguarias.

Por fim, os Rios chegam à mesa pela autoria do chef Miguel Castro e Silva, que apresentará pratos como uma Sopa seca de Lúcioperca e couve.

Dentro do Continente Chef’s Garden há, ainda, espaço para um Wine Bar da Sogrape Vinhos.

Música e entretenimento no Chef’s Stage

Todas as noites haverá DJ sets de diferentes DJs portugueses e, durante o dia, intercalados com os momentos levados a palco por Stanisic, haverá concertos de bandas de diferentes empresas, curadas pelo projeto Brands Like Bands.

Durante os dois fins de semana do festival vão, assim, subir ao Chef’s Stage bandas como os GoBand, Hollymood, The Relevants, The Group, HumansR, Ecocardiobanda, The Igniters, The Mercernaries, Electric Bang, BBS, Sharing Beauty Band, Rock.io, Tier One Band, ITA, Noises, Armstice, Mucho Love & Landing J's, The PickUps, Banda Larga, People2People e Banda Autêntica, da Super Bock Group.

A "receita é sustentável"

"Ciente do impacto que as escolhas alimentares têm no planeta, esta edição o Rock in Rio vai reforçar a sua conduta sustentável na área da alimentação e bebidas. Assim, além das ações já levadas a cabo desde edições anteriores, o festival vai também incentivar o uso de produtos nacionais e a contratação de fornecedores locais, contribuindo não só para reduzir a pegada carbónica mas, também, para fomentar a economia local, e promover o uso de produtos sazonais respeitando e acompanhando os calendários agrícolas e os nossos ciclos naturais", frisa a organização.

Além disso, "e já contribuindo para alcançar a meta estipulada até 2030 de se tornar um evento Zero Desperdício Alimentar, além da doação de alimentos no final do evento e encaminhamento dos resíduos orgânicos para compostagem o festival passará a trazer este olhar também para o momento da confecção das receitas".

Outras medidas que o festival já adota e se manterão/serão reforçadas esta edição: