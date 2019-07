Gavin James é um dos protagonistas deste sábado, dia 13 de julho, do Palco Sagres do NOS Alive. Antes do concerto, o músico britânico, conhecido pelo tema "Always", conversou com o SAPO Mag.

Gavin James é um dos cabeças de cartaz do Palco Sagres deste sábado, dia 13 de julho, o último dia do NOS Alive. No Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o músico britânico, conhecido especialmente pelo tema "Always", vai apresentar o seu disco de estreia no festival. Em conversa com o SAPO Mag, o artista frisou que o último ano tem sido uma aventura - Gavin James editou o disco, arrancou uma digressão e fez a primeira parte dos concertos de Ed Sheeran e Sam Smith, por exemplo. "Foram muitos bons momentos nos últimos anos e Portugal tem feito parte", frisou. Pela segunda vez em Portugal - em janeiro, o britânico atuou em Lisboa e no Porto -, Gavin James promete aprender mais palavras em português. Mas para o concerto no NOS Alive, o músico já tem na manga uma série de frases chave na língua de Camões. Veja a entrevista no vídeo: Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.