Num comunicado hoje divulgado, a promotora dos espetáculos recorda que, “além desta dupla apresentação ao vivo na mítica sala Lisboeta, o regresso de Gilberto Gil aos palcos nesta digressão europeia reservou para Portugal mais quatro espetáculos”.

Além dos concertos em Lisboa, Gilberto Gil tem espetáculos marcados para 29 de outubro no Teatro de Vila Real, 31 de outubro no Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco, 5 de Novembro no Theatro Circo, em Braga, e 7 de novembro no CNEMA, em Santarém.

Os concertos vão contar com a participação especial da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, que subirá a palco para interpretar alguns temas com Gil.

O concerto que o artista brasileiro vai apresentar está a ser criado de raiz, a partir do seu repertório, e será acompanhado pelos seus filhos Ben Gil, na guitarra e voz, José Gil, na bateria e percussão, e pelo neto João, também na guitarra.