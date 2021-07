Na sua conta no Instagram, Gisela João partilhou um tecto emotivo sobre as dificuldades que a Cultura atravessa em Portugal devido à pandemia de COVID-19. Esta quarta-feira, dia 29 de junho, a cantora participou na manifestação dos profissionais do setor das artes e do entretenimento.

"Ultimamente parece tão sem cor a palavra concerto, parece que a palavra se esbateu… Não sei nem explicar, mas para mim as palavras têm cor, são fortes e robustas e depois há umas que parece que se vão esbatendo pela falta de uso ou pela falta de credibilidade no momento que são usadas. Neste caso, concerto deixa-me sempre meio incrédula e muito ansiosa, porque até ao dia vivo com a questão sombria por detrás de todos os meus pensamentos e actos do dia a dia 'será que vai acontecer?'", começou por frisar a artista.

"Tenho saudades da minha família da música e de toda aquela família que se conhece da estrada, que monta os palcos, produz os festivais... Ontem na manifestação vi tanta gente que via quase todas as semanas e que agora não via há mais de um ano", confessou.

"Acordo às cinco da manhã de sobressalto e não durmo mais. Digo que ando ansiosa e não sei porquê. Sei, sei, claro que sei! É isto tudo! Este andar sempre a remar para tentar não me afogar. Na verdade é o que andamos todos a fazer todos os dias. Arranjam-se tácticas para não ir ao fundo, no meu caso tento, por exemplo aqui, transmitir normalidade, mas nem sempre dá, é que ninguém é de ferro", frisou.

Veja a publicação: