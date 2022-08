“A par de uma programação diversificada e cuidada, pensada para todas as idades, o evento continua a ser uma afirmação da economia local, das tradições, da cultura, do artesanato, da gastronomia e do desporto”, referiu a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Feira do Ano, de entrada livre, conta com nove dias de festa, no Largo da Feira, em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.

A abertura oficial da Feira do Ano - Festas Concelhias vai ser no dia 3 de setembro, com a atuação de Matias Damásio.

“No domingo, dia 4, as sonoridades trad-folk dos Baluarte sobem ao palco da Feira do Ano, seguindo-se o concerto de Miguel Gameiro”, adianta a mesma nota.

Já no dia 5 de setembro, segunda-feira, o programa conta com a presença de Toy e, no dia seguinte, com Sónia Costa que se apresenta em Montemor-o-Velho com “espetáculo de tributo a Tina Turner”.

“Antes de se ouvirem os grandes temas da ‘rainha do Rock & Roll’, o programa de animação vai contar com a atuação dos Sax & Companhia”, acrescentou a autarquia.

Na véspera do feriado municipal, no dia 7 de setembro, a noite é dedicada ao fado.

“Depois da atuação de Adelaide Sofia, o palco da Feira do Ano dá as boas-vindas a Gisela João e à sua voz e timbre absolutamente singulares. A fechar a noite, a irreverência de Lon3r Johny promete animar o público mais jovem”, lê-se.

No dia do feriado municipal, 8 de setembro, Plutónio vai subir ao palco.

No dia seguinte, após o concerto de Sílvio Girão Fado atuam os The Black Mamba.

Já no sábado, dia 10, é a vez de Bárbara Bandeira e Mickael Salgado.

No último dia do evento, a tarde é dedicada às famílias e às crianças, com o concerto do Avô Cantigas, seguido à noite, da música popular portuguesa dos Sons do Minho.

O município deu ainda nota de que na Feira do Ano são também celebradas a cultura popular, a etnografia, a música filarmónica e a música de dança, já que no palco Freguesia vão decorrer atuações que reforçam “a identidade local”.

“A animação vai continuar noite dentro na pista de dança da Feira do Ano. Por lá vão passar os DJ´s Badmonkeyz (dia 3, sábado), Óscar Dj (dia 4, domingo), DJ Mendes (dia 5, segunda), Dj Hugo Rafael (dia 6, terça), Lon3r Jonhy, Dj David Silva e Dj Old Guy (dia 7, quarta), Dj Faria (dia 8, quinta), Dj Fifty (dia 9, sexta) e Dj Tomé (Official Licor Beirão) e Tio Jel (dia 10, sábado)”, concluiu.