No seu 10.º ano, o festival de seis horas atraiu milhares de pessoas ao Central Park de Nova Iorque e apresentou um "espetáculo gémeo" em Accra, capital do Gana, com o norte-americano Usher e Stormzy, ícone britânico do grime.

O festival da Global Citizen, uma ONG filantrópica que promove o combate à pobreza extrema, à mudança climática e à discriminação, coincide com a Assembleia Geral da ONU, na esperança de aumentar a pressão sobre os líderes mundiais.

A organização distribui convites entre os fãs em troca do seu compromisso de impulsionar ações contra os flagelos mencionados, como, por exemplo, fazer campanha nos meios de comunicação social e pressionar os seus representantes eleitos para incentivarem a ajuda externa.

"Estamos inspirados e gratos por todo o trabalho que vocês fizeram e queremos que saibam que sua luta é a nossa luta", disse a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, que apareceu no vídeo com o marido.

Ao lado dos líderes democratas da Câmara de Representantes e do Senado, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, que compareceram pessoalmente, o presidente Biden destacou a aprovação de um novo pacote legislativo sobre o clima, a legislação de maior alcance votada nos Estados Unidos para impulsionar a energia limpa.

A primeira-ministra dos Barbados, Mia Amor Mottley, alertou, contudo, que a ação contra a mudança climática não está a chegar a ilhas como a dela com rapidez suficiente.

"Sim, meus amigos, nosso tempo está a acabar", afirmou.

'Mulheres oprimidas'

Os Metallica atuaram com oito canções, incluindo uma versão de "Nothing Else Matters" com a vocalista Mickey Guyton, uma das mulheres negras mais proeminentes da música country.

Os convidados procuraram apelar a uma variedade de temas, incluindo os direitos das mulheres, especialmente à luz dos protestos no Irão após a morte de Mahsa Amini sob custódia da polícia moral.

“Vi as minhas irmãs forçadas a fugir do abuso, da opressão e do feminicídio no mundo todo, mulheres como Mahsa Jina Amini”, afirmou Anuscheh Amir-Khalili, de ascendência iraniana e defensora de refugiados em Berlim.

"Devemos falar pelas mulheres oprimidas. Estou aqui para elas", declarou à multidão.

Do palco, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou-se na mesma linha: "Temos de tratar das nossas meninas e das nossas mulheres. Elas merecem".

Ursula von der Leyen também destacou os recentes compromissos assumidos pela Europa, que incluem 600 milhões de euros para a segurança alimentar em África, no Caribe e no Pacífico face ao aumento da fome em grande parte do mundo decorrente da pandemia da COVID-19 e agravado pela invasão russa da Ucrânia.

Mariah Carey foi apresentada pela bailarina Misty Copeland, que interpretou o seu clássico "Hero". Também subiram ao palco, entre outros, Måneskin, uma nova geração do glam rock italiano; a estrela da pop espanhola Rosalía; e os Jonas Brothers, com a mulher de Nick Jonas, a atriz indiana Priyanka Chopra, como mestre de cerimónias.