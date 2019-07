Para além destes nomes, foram também confirmados Chinaskee, Minus&MRDolly, Algumacena, Luís Vicente e João Valinho, Terebentina e IVY, num festival que, não repetindo "convites a artistas nos seus nove anos de existência", conta com mais de 30 nomes da música e arte portuguesa, salienta a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O cartaz deste ano conta ainda com atuações de Dada Garbeck, Stasya, Zentex, Afta 3000, Conferência Inferno, 3130, Menino da Mãe e Raphael Soares, Tiago e os Tintos e Daniel Catarino Trio.

Os últimos nomes anunciados pelo ZigurFest fecham o programa da edição deste ano, que já tinha confirmado a presença de Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo, Jasmim, Violeta Azevedo, Odete e um concerto "exclusivo" que junta o baterista Krake (Peixe:Avião) com o vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal.

"Numa lógica de reaproveitamento e diversificação dos espaços, este ano, o ZigurFest será recebido no nevrálgico Teatro Ribeiro Conceição, mas irá também passar, pela primeira vez, pelo interior dos muros do milenar Castelo de Lamego", ocupando outros espaços da cidade, como a Casa do Artista, a Alameda ou a já habitual Rua da Olaria, informa a organização do festival.

Para além de concertos, o festival dinamiza também exposições, instalações de videoarte e duas oficinas inseridas na ZONA - Residências Artísticas de Lamego.

O ZigurFest é completamente gratuito, quer para assistir aos concertos quer para utilizar o parque de campismo providenciado pela Câmara Municipal de Lamego.