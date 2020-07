Entre Stories no Instagram e vídeos de dança no Tik Tok, ouvimos e ficamos a conhecer dezenas de novas canções. Mas, por vezes, perdem-se no feed e não sabemos o nome do tema, nem qual o artista que a interpreta.

Se anda à procura dos temas mais badalados das redes sociais, o Spotify decidiu dar uma ajuda. O serviço de streaming criou uma playlist onde reúne apenas os "hits da internet".

"Tudo o que está a bombar e a viralizar por aí", frisa o serviço de streaming de música na descrição da playlist "Hits de Verão".