A próxima carreira de Matthew McConaughey pode ser na política.

O ator de 51 anos, admitiu a ambição em duas entrevistas diferentes: primeiro no podcast "Crime Stoppers of Houston’s The Balanced Voice", de Rania Mankarious, do estado do Texas de onde é natural, e numa entrevista ao programa Today, no canal nacional NBC.

Na quarta-feira, quando a apresentadora Rania Mankarious perguntou se o seu próximo "papel de liderança" passaria por exemplo por concorrer ao cargo de governador do Texas, a resposta foi que estava "a ponderar a sério".

"Estou agora a ver isso outra vez, qual é o meu papel de liderança? Porque acho que tenho algumas coisas para ensinar e partilhar, e qual é o meu papel? Qual é a minha categoria no próximo capítulo da vida que vou entrar?", comentou.

Se avançar com a campanha para 2022, o seu adversário será o atual governador, o republicano Greg Abbott, muito criticado pela gestão da crise energética em fevereiro no Texas, e que recentemente voltou a gerar controvérsia ao levantar todas as restrições contra a pandemia.

Já esta sexta-feira (12), o vencedor de um Óscar reforçou ao apresentador Al Rooker que a possibilidade de concorrer a Governador é "uma consideração muito honrosa" e que quer entrar num "papel de liderança" no "próximo capítulo da minha vida".

No entanto, acrescentou que está a tentar perceber em que posição poderá ser mais útil e não sabe se será na política ou "como um agente livre".

A atual posição contrasta com a que tomou em novembro do ano passado, quando foi pressionado sobre o tema no programa de Stephen Colbert e disse que "neste momento, não tenho planos para fazer isso".