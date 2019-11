Na chegada ao evento, ainda no tapete vermelho, a cantora chilena Mon Laferte exibiu os seios onde estava escrita a mensagem: "No Chile, torturam, violam e matam", enquanto usava no pescoço um lenço verde, símbolo da luta pela legalização do aborto.

Nomeda na categoria de Canção do Ano por "Amarrame", gravada em parceria com o colombiano Juanes, a intérprete também falou com a imprensa sobre os protestos sociais no país que em três semanas contou 22 mortos em confrontos com as forças de segurança

O seu conterrâneo Cami, que concorreu na categoria Melhor Artista Revelação, fez questão de destacar as manifestações no Chile.