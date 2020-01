Joy Villa voltou a surpreender na passadeira vermelha dos Grammys - na verdade, os vestidos controversos que usa já não são uma novidade. Na cerimónia deste domingo, dia 26 de janeiro, a artista usou um vestido a apelar à reeleição de Donald Trump.

Veja o vestido:

Esta foi a terceira vez que Joy Villa levou mensagens de apoio ao presidente norte-americano - depois de em 2017 ter usado um vestido azul e vermelho com nome do presidente dos Estados Unidos bordado na cauda e com slogan da campanha ("Make America Great Again") estampado, a artista decidiu mostrar o seu apoio movimento anti-aborto na cerimónia de 2018.