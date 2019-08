Ainda este mês é publicado, pela Alfaguara, de Charles Bukowski, numa tradução de Hugo van der Bing, “Notas de um velho nojento”, volume que “reúne um conjunto de textos autobiográficos, publicados a partir de 1967 no jornal Open City”.

Também de cariz autobiográfico é publicado “Bem-vinda a casa – Memórias”, de Lucia Berlin, professora universitária e escritora norte-americana falecida em 2004.

A Alfaguara esclarece: “Antes de morrer, Lucia Berlin estava a trabalhar num livro de textos autobiográficos a que tinha chamado ‘Bem-vinda a casa’. Para compor o volume inacabado, Jeff Berlin, filho da escritora, juntou aos seus textos um conjunto de fotografias e cartas da sua vida preenchida, trágica e romântica”.

Lucia Berlin nasceu, em 1932, em Juneau, no estado norte-americano do Alasca, e publicou os seus primeiros contos aos 24 anos.

Em outubro regressa às livrarias nacionais “Todas as Almas”, do espanhol Javier Marias, numa tradução de Miguel Mochila. Editado em 1989, este romance estava “esgotado há muito”.

Outros títulos a serem editados pelas chancelas da Penguin Random House são “Go tell it on the mountain”, de James Baldwin (1924-1987), editado originalmente em 1953, e “Um futuro livre e radioso”, do jornalista Paul Mason, apresentado pelo grupo editorial como “uma das vozes internacionais mais críticas do sistema capitalista neoliberal”.

Em linha de publicação estão também os títulos “Feminismo de A a Ser”, de Lúcia Vicente, “Corrupção: Breve história de um crime que nunca existiu”, de Eduardo Dâmaso, “Sobre o politicamente correto”, de Manuel Monteiro, e “A fábrica das mentiras”, de Paulo Pena.

Outro destaque da programação editorial, pela Objetivo, é “o livro sensação da Feira de Londres deste ano”, “O Evangelho das Enguias”, de Patrik Svensson.