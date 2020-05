Ludovico Einaudi lançou esta sexta-feira, dia 8 de maio, nas plataformas digitais a coleção de "12 Songs From Home". Gravado em casa, no seu piano vertical durante o confinamento, o disco sucede a vários diretos do músico que foram vistos por milhares de pessoas na sua página de Instagram.

"Gravei as ‘12 Songs From Home’ entre março e abril de 2020 durante o pico do confinamento em Itália. Em março, comecei a dar concertos regularmente nas redes sociais. Pegar no telefone para me ligar ao mundo durante 30/40 minutos tem sido uma bela alternativa à digressão de primavera que, lamentavelmente, tive de adiar. Este novo lançamento é a memória desses concertos em casa, a minha memória deste tempo, a memória de um ambiente novo e estranho que não esqueceremos", conta Ludovico Einaudi em comunicado.

A coletânea especial foi gravada com o iPhone. "O disco inclui algumas das melhores peças da carreira de Einaudi, incluindo 'Nuvole Bianche' (2004), 'Ascent' do projeto 'Seven Days Walking' e 'Elegy for the Arctic', lançado em 2018 a propósito da campanha de mudança climática da Greenpeace", frisa a Universal Music.

Em março, o músico lançou um vídeo “At Home” para a Greenpeace na sua página oficial de Facebook, dedicado aos seus fãs, a todos os "que ficaram em casa para combatermos esta emergência de saúde", e aos "que continuam ativistas das mudanças climáticas". O vídeo já ultrapassou as 250 mil visualizações.

Este disco está disponível para streaming e download aqui.

O alinhamento de "12 Songs From Home":

“A Sense of Symmetry”

“Oltremare”

“Berlin Song”

“Tu Sei”

“Elegy for the Arctic”

“Ascent”

“Gravity”

“Nuvole Bianche”

“Le Onde”

“High Heels”

“The Earth Prelude”

“Walk”