“A Guarda dá impulso a este início de verão com uma nova edição do ‘Guarda in Jazz’ entre 8 e 17 de julho e com os ritmos jazz a marcar a vida cultural da cidade mais alta. O festival traz grandes nomes da cena nacional e internacional do jazz ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) e, nesta edição, a outros palcos da cidade, como será o caso da Alameda de Santo André, onde decorrerá o Guarda Wine Fest”, refere a fonte, em comunicado enviado à agência Lusa.

O festival começa esta sexta-feira, com Desidério Lázaro, considerado “um dos melhores músicos de jazz português”, que se apresenta em formato de quarteto e que exibe “temas originais numa linha cinematográfica e com incursões ao rock e à música erudita”.

O Desidério Lázaro Quarteto atua no Café Concerto do TMG, pelas 22h00 desta sexta-feira.

No dia seguinte, sábado, pelas 21h30, “revisitam-se os ‘standards’ com temas clássicos de jazz, transversais a várias gerações, com a Glenn Miller Orchestra, vinda diretamente dos Estados Unidos da América”, anuncia a autarquia da cidade mais alta do país.

“Esta Big band, formada por Glenn Miller em 1932, tem passado por várias formações ao longo das últimas décadas, atualmente é dirigida por Ray Macvay e conta com cerca de 20 músicos e cantores. Ao palco do Grande Auditório do TMG vão trazer as melodias eternas da época dourada do jazz e do swing dos anos 30 do Século XX”, explica.

De acordo com o programa, no dia 13, pelas 22h00, no Café Concerto do TMG, atua o Luís Vicente Quarteto.

“Adepto do Free Jazz, este quarteto conta com aclamados músicos internacionais como William Parker, Hamid Drake ou John Dikeman”, lê-se.

No dia seguinte, 14 de julho, no Pequeno Auditório do TMG, às 21h30, é a vez de Laurent Filipe, trompetista, compositor e produtor que apresenta Ode to Chet, “uma homenagem ao ícone do jazz Chet Baker, também ele trompetista”.

A partir do dia 15, o festival muda-se de “armas e bagagens” para o palco da Alameda de Santo André, juntando-se ao evento Guarda Wine Fest, uma iniciativa do município da Guarda, realizada em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior.

Naquele dia, pelas 21h30, atua o Indigo Quintet, um projeto português criado em 2018 e que mistura estilos musicais do jazz ao rock.

No dia seguinte, sábado, também às 21h30, é a vez da atuação do norte-americano John Pizzarelli, um “músico da nova geração” que “seguiu os passos do legado artístico de Nat King Cole”.

O Guarda in Jazz termina no domingo, dia 17, às 18h00, com um concerto da banda luso-brasileira Carioca de Limão, “que faz jazz de fusão: ritmos brasileiros fundem-se com o jazz e grooves funky, eletrónica e músicas do mundo”, segundo a organização.

O município da Guarda informa que todos os concertos são de acesso ou entrada livre com exceção dos que decorrem nos auditórios do TMG.