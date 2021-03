Na série, a curadora Luísa Sampaio aborda temas particulares da exposição "René Lalique e a Idade do Vidro", que a Gulbenkian inaugurou na sede, em outubro de 2020, e que se encontra encerrada desde 15 de janeiro deste ano, devido ao confinamento decretado pelo Governo para combater a pandemia. A mostra poderá ser vista online.

Para manter a comunicação com o público, foram criados novos conteúdos sobre as coleções e exposições temporárias, no Museu Calouste Gulbenkian e no Centro de Arte Moderna, com visitas virtuais de 360º, que permitem ao visitante percorrer as galerias dos museus e a sala de exposições temporárias.

Entre outras, a oferta virtual dos museus reúne as rubricas "Uma Coleção com Histórias", que apresenta enredos históricos com colecionadores, negociantes de arte, viagens entre vários continentes e curiosidades sobre a casa em Paris onde Calouste viveu, conhecida por “Hotel Gulbenkian”.

Na rubrica "Novas Leituras, Novos Olhares", conservadores do Museu Gulbenkian, curadores do Centro de Arte Moderna e convidados partilham novas perspetivas sobre algumas obras das Coleções Gulbenkian.