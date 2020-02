"My life is brilliant/ My life is brilliant/My love is pure/ I saw an angel/ Of that I'm sure (...)": há 15 anos, em 2005, James Blunt conquistou o tops mundiais com "You're Beautiful". O tema foi o terceiro single de "Back to Bedlam", o primeiro álbum do cantor de onde saíram outras baladas de sucesso, como "Hight" ou "Goodbye My Lover".

Vinte anos depois, as letras dos temas do primeiro disco do britânico continuam na memória dos fãs e dos menos fãs que se continuam a cruzar com as canções nas rádios.

Apesar de "Back to Bedlam" estar quase a festejar 15 anos - o disco foi lançado em outubro de 2005 -, James Blunt quer celebrar e apresentar o seu mais recente álbum, "Once Upon A Mind". Já na estrada, o britânico regressa a Portugal a 9 de junho, para atuar no Campo Pequeno. Antes da visita a Lisboa e dias depois de arrancar a digressão, conversou com o SAPO Mag.