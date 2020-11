Robert De Niro deu a primeira entrevista desde a derrota de Donald Trump.

O lendário ator manteve um longo e público conflito nos últimos quatro anos com o ainda Presidente dos EUA e embora não tenha repetido os palavrões que usou nos prémios Tony em junho de 2018 ou num programa da CNN de setembro de 2019, disse estar "muito, muito aliviado" por ter sido recusado um segundo mandato.

"É como estar numa relação abusiva, acho que ninguém sabe o que se passa. Acho que nem ele sabe no dia a dia", explicou numa entrevista a Ari Melber do canal MSNBC.

Ainda que "talvez não no meu tempo de vida", o lendário ator de 77 anos mostrou-se preocupado que alguém como Trump tenha chegado tão longe no governo americano e que "mais pessoas como" ele possam vir a testar a democracia.

Acrescentou que é importante que o presidente "seja responsabilizado" quando sair da Casa Branca.

O momento que está a chamar mais a atenção da entrevista é quando De Niro diz que Trump foi derrotado pela forma como lidou com a pandemia.

"Acho que existe ali um parafuso a menos. Ele simplesmente não percebe. Ele podia ter ganho esta eleição se tivesse feito o que devia ter feito em relação ao vírus. Eu não teria ficado contente com isso, mas ele teria feito alguma coisa bem. Ele nem sequer sabia fazer isso", comentou.

O ator comparou o atual presidente ao que se vê em "The Gang That Couldn’t Shoot Straight" ("Mafiosos Enlatados" em Portugal), uma comédia de 1971 sobre um gangue de criminosos incompetentes: "Há pessoas que só sabem fazer as coisas com intenções desonestas. Não conseguem simplesmente ir de A para B para C para D. Eles têm que ir de A para B, G para H, tanto faz. Eles não percebem que se fizerem a coisa bem, a sério, como deve ser, é tudo o que é preciso. E ele simplesmente não entende isso".

VEJA O MOMENTO.