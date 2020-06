O ciclo "Há Música na Casa da Cerca", desenvolvido desde 2015 pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, em parceria com a PontoZurca, arranca este mês e os concertos irão decorrer até sempre.

"Os primeiros concertos irão decorrer entre junho e setembro, tendo lugar, como sempre, em espaços exteriores da Casa da Cerca, e serão partilhados com o público através de captação audiovisual e respectiva transmissão. Assim se garantem os aspectos essenciais relativamente à identidade do ciclo: a relevância artística e a qualidade técnica, o compromisso com os artistas previamente convidados (contribuindo para a sustentabilidade da actividade cultural num momento particularmente vulnerável) e o acesso a todos os que queiram assistir", frisa a organização em comunicado.

Os Fogo Fogo vão abrir o ciclo no dia 27 de junho, data em que se celebra também a 12ª edição da Festa da Casa da Cerca. O concerto da banda de Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Edu Mundo (bateria), Danilo Lopes e David Pessoa (vozes/guitarra) poderá ser acompanhado no sábado na RDP África, às 17h00, ou nas redes sociais a partir das 21h30.