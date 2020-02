"Mudei-me para Barcelona em outubro para mais umas aulas de interpretação e em novembro soube de um casting call para um videoclipe produzido pela CANADA e pela Warner Records. Enviei fotos e vídeos meus a dançar, e chamaram-me", conta Miguel Cruz em exclusivo ao SAPO Mag.

Quando enviou as fotos e os vídeos, o jovem não imaginava que estava a "concorrer" para entrar num vídeo da estrela britânica. "O processo foi muito simples: fui ao casting, onde me pediram uma valsa e uma improvisação, depois tentei muito esquecer-me do que tinha feito e na semana seguinte informaram-me de que tinha conseguido o trabalho, para meados de dezembro", recorda.

"Apenas descobri que a artista internacional era a Dua Lipa no dia da prova de figurinos, quando nos pediram para assinar o contrato de confidencialidade. Foi neste momento que me inteirei da dimensão do projeto", conta ao SAPO Mag.

Para o videolclip foram contratados 120 bailarinos e as gravações decorreram durante cinco dias. "Éramos cento e vinte bailarinos! Foram cinco dias de trabalho, dois de ensaios e três de gravações. Aprendi muito. E apesar de ter ouvido a canção mil vezes, estava ansioso para que saísse, porque me deixa elétrico. O único aspeto negativo terá sido a constipação que me apanhou no último dia", explica Miguel Cruz.

Veja algumas imagens de bastidores:

"A Dua Lipa cantou e dançou muito perto de mim. Não tivemos uma conversa, mas sei que a fiz sorrir com um coração que lhe fiz com as mãos. Recebi um beijinho de volta, o que claramente significa que era o bailarino preferido dela", brinca o jovem de 24 anos.

Ao SAPO Mag, Miguel Cruz, que estudou Línguas, Literaturas e Culturas no Porto, conta que tem "também uma formação vocacional em ballet clássico e em interpretação que aconteceu em paralelo". " É este o percurso a que me tenho dedicado mais nos últimos anos", revela.

"Quando tinha quinze anos passava na televisão a primeira edição do programa 'Achas Que Sabes Dançar' e foi tal o enamoramento que me inscrevi, em segredo dos meus amigos, na Escola de Bailado de Vila Real. Gostei das aulas e ainda mais dos espetáculos, e a partir daí procurei formar-me o melhor que podia. Com alguma sorte fui trabalhando no Porto com pessoas da dança e do teatro muito importantes para mim", conta.

Ao SAPO Mag, o jovem português revela ainda que tem vários projetos para o futuro: "Continuarei a focar-me na minha formação, no movimento, na interpretação e na voz. Há uns projetos muito interessantes em vista, sim, mas seria cedo demais falar deles. Fiquem atentos".