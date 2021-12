Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta sexta-feira, aproveite para ir ao tradicional Circo de Natal do Coliseu Porto Ageas. Até 2 de janeira, a magia do circo de Natal está em cena na sala, que comemora 80 anos.

"Acrobacia, humor, malabarismo, trapézio, funambulismo, dança, arco e bola aérea, roda alemã, ilusionismo e um globo radical com música original pela banda sci-fi. Esta é a proposta do Circo de Natal do Coliseu Porto Ageas que estreia a 10 de dezembro e, até 2 de janeiro, garante magia e diversão intergalática na Baixa portuense", resume a organização.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 11 euros (galeria) e os 108 euros (camarote de primeira para seis pessoas).

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Concerto "Oratória de Natal I" na Casa da Música (Porto)

21h00 - 18 euros

O Coro e Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, sob a direção musical de Stefan Blunier, e acompanhados por Anna-Lena Elbert (soprano), Helen Charlston (meio-soprano), Joshua Ellicott (tenor) e Rafael Fingerlos (barítono) interpretam "Oratória de Natal (Cantatas 1, 2 e 3)" de Johann Sebastian Bach.

Repete dia 18 de dezembro às 18:00.

It’s a Trap em Lisboa

23h00 - 20 euros

O espaço Lisboa ao Vivo recebe a festa do quinto aniversário de It's a Trap. Lon3r Johny, 9 Miller, Rafaell Dior, Minguito e Mizzy Miles (com convidados especiais) são alguns dos artistas que vão subir a palco.



Para ver na TV:

"The Witcher" (estreia T2)

Netflix

"Convencido de que Yennefer perdeu a vida na Batalha do Monte Sodden, Geralt de Rivia leva a princesa Cirilla para o local mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Enquanto reis, elfos, humanos e demónios do Continente lutam pelo poder fora das muralhas da fortaleza, ele tem de proteger a jovem de algo muito mais perigoso: o misterioso poder que ela esconde dentro de si", resume a Netflix.

"Us" (estreia T1)

22h10 no AMC

Considerada uma das séries sensação da temporada, "Us" chega ao AMC esta sexta-feira. Baseada num best-seller de David Nicholls, a série é "uma história delicada e realista sobre o passar do tempo e os vínculos mais importantes da vida".