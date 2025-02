Vanessa da Mata regressa a Portugal em maio de 2025 para dois concertos especiais. A cantora brasileira vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 3 de maio e, no dia seguinte, 4, atua no Coliseu do Porto.

Além das novascanções, que transitam entre o forró e o R&B, explorando temas de amor, arrependimento e crítica social, nos espetáculos, a artista vai recordar os maiores sucessos da sua carreira, como “Boa Sorte”, gravado com Ben Harper, “Amado”, “Não Me Deixe Só” e “Gente Feliz”.

Os bilhetes para os concertos já estão disponíveis. Para o espetáculo no Coliseu dos Recreios e Coliseu Porto Ageas, podem ser adquiridos através das plataformas habituais, com preços a partir de 25 euros e 30 euros, respetivamente.